Международная научно-практическая конференция прошла в Пскове

19:13, 02 мая 2024, ПАИ

VI Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в современном мире» состоялась на базе Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие прошло 24–27 апреля. В рамках конференции работали шесть секций, посвящённых актуальным проблемам современного литературоведения, анализу образовательной парадигмы, теории и методике преподавания иностранных языков в наши дни,глобализации и идентичности, а также роли мировых языков в культурном сообществе.

В мероприятии приняли участие более 50 учёных из различных городов Российской Федерации, Республики Беларусь, Сербии. В числе вузов-участников – Минский государственный лингвистический университет, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Витебский государственный технологический университет, Московский государственный лингвистический университет, Костромской государственный университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского, Воронежский государственный университет, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина.

По итогам конференции результаты научных исследований будут опубликованы в коллективной монографии.

Добавим, конференция имеет достаточно долгую и интересную историю, которая началась более десяти лет назад. В 2010 и 2012 годах на факультете иностранных языков тогда ещё Псковского государственного педагогического университета проходили I и II международные научно-практические конференции «Проблемы когнитивной лингвистики и межкультурной коммуникации». На них рассматривались вопросы, остающиеся актуальными до сих пор: вызовы и риски современного общества, связанные с проблемами мирного сосуществования и взаимного обогащения различных языков и культур, с необходимостью неконфликтного прочтения языковой картины мира, глубоко национально-специфической по своей природе.

Правопреемницей этой конференции стала Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в билингвальном образовательном пространстве», которая проходила в 2015–2017 годах. По итогам конференций традиционно издавались сборники материалов.

Наконец, в 2022 году конференция в третий раз сменила название на «Язык и культура в современном мире», её цель – объединение исследователей и практиков из различных стран для ознакомления с результатами научных исследований и практических разработок, включая опыт внедрения цифровизации, в области лингвистики, лингводидактики, теории и практики перевода и межкультурной коммуникации.