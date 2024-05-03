Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Страстная пятница наступила у православных: что можно и что нельзя делать в этот день

Пятница Страстной седмицы считается самым скорбным днём года в церковном календаре. Верующие вспоминают распятого на Голгофе Христа.

Фото: ПАИ

В Великую пятницу Страстной седмицы совершаются два важнейших богослужения. Их сопровождает вынос плащаницы и чин погребения. Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма. А утреня Великой субботы с чином погребения служится в пятницу вечером. На богослужении совершается крестный ход, во время которого обносят плащаницу вокруг храма. Он сопровождается погребальным колокольным звоном.

Этот день православные христиане должны провести в молитве, задуматься о страданиях и мучительной смерти Сына Божия, подумать о ценности своей жизни. После посещения церкви зажечь 12 церковных свечей и обойти с ними каждый угол в своем доме, затем оставить их, чтобы они догорели до конца.

Поскольку пятница — рабочий день, от обязанностей отлынивать не стоит. Если график такой, что трудиться необходимо, делать это нужно со всей ответственностью.

Очень важно в Страстную пятницу проявить сострадание и оказать помощь нуждающимся в ней людям, включая своих родственников и незнакомцев.

В Великую пятницу православные верующие должны соблюдать строжайший пост. До наступления вечера нужно воздержаться от употребления пищи до того момента, как в церкви будет совершен обряд вынесения плащаницы Иисуса. Затем можно выпить немного воды и съесть небольшой кусочек хлеба.

В этот день стоит отказаться от развлекательных мероприятий и провести его в тихой и спокойной обстановке.

Нежелательно заниматься приготовлениями к Пасхе. В случае когда не хватило времени сделать все запланированные дела в Чистый четверг, лучше завершить их в субботу. Не рекомендуется проводить сельскохозяйственные работы. Наши предки верили, что посаженный или посеянный в этот день любыми культурами участок земли не даст богатого урожая. Однако разрешается сеять лишь петрушку, которая может дать двойной урожай.

Согласно народным поверьям, на Страстную пятницу не стоит стричь и окрашивать волосы, а также проводить любые косметические процедуры. Не рекомендуется отводить время для стирки белья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 мая 2024

Сотрудники Госавтоинспекции Пскова помогли эвакуировать жильцов из горящего дома
03 мая 2024

Ремонт шести мостов и путепровода завершат в Псковской области до конца года
03 мая 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе
03 мая 2024

Псковичек приглашают на бесплатные консультации по лечению бесплодия
03 мая 2024

Страстная пятница наступила у православных: что можно и что нельзя делать в этот день
02 мая 2024

К ремонту федеральной дороги до села Подберезье приступили в Локнянском муниципальном округе
02 мая 2024

TikTok вновь заработал в России
02 мая 2024

В ходе ежегодного автопробега «Огонь Памяти» порховичам передали частицу Вечного огня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...