Ещё один эпизод взяточничества появился в деле Александра Грацкого

08:46, 03 мая 2024, ПАИ

Ещё один эпизод взяточничества появился в деле бывшего заместителя главы администрации Пскова, начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого, задержанного в марте за получение взятки в крупном размере. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Грацкий подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), в отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По версии следствия, в сентябре 2023 года 37-летний предприниматель, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Александру Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тыс. рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

Взяткодатель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уголовное дело в отношении бывшего должностного лица соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по обвинению его в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в рамках которого по ходатайству следователя СК России судом в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что первый эпизод, из-за которого был задержан Александр Грацкий, касался взятки в виде автомобиля стоимостью более пяти миллионов рублей. Автомобиль чиновник получил в 2022 году от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети. Подразумевалось, что за подкуп Грацкий обеспечит своевременное и беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам, заключённым между коммерческим предприятием и УГХ администрации Пскова.