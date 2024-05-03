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Происшествия

Деревня в Великолукском районе могла сгореть из-за местного вора электроэнергии

Жителя Великолукского района поймали на воровстве электричества, сообщили ПАИ в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Мужчина собрал «пазл» из кусков провода. «Получилось не очень эстетично, а главное – опасно. Так можно не только свой дом спалить, но и всю деревню. Или погибнуть от удара электрическим током», – отметили в компании.

Энергетики смогли вовремя обнаружить и демонтировать самовольное подключение.

В компании напоминают, что за энерговоровство может грозить не только штраф, но и тюремное заключение.

О фактах незаконного подключения к электрическим сетям следует сообщить по бесплатному номеру 8-800-220-0-220.

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