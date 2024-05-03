Сотрудники Госавтоинспекции Пскова помогли эвакуировать жильцов из горящего дома
Сотрудники Госавтоинспекции Пскова помогли эвакуировать жильцов из горящего дома на улице Юбилейной, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Старший инспектор Владимир Овчинин и инспектор Владислав Семёнов увидели клубы дыма на девятом этаже дома. Там горела входная дверь.
Сотрудники МЧС и Госавтоинспекции организовали и провели безопасную эвакуацию людей из жилого дома, рассказали в УМВД.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
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