До +21 градуса прогнозируют в Псковской области 4 мая

11:43, 03 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 4 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, днём его направление сменится на западное, а скорость составит 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов, днём синоптики прогнозируют от +16 до +21 градуса.

Атмосферное давление будет низким.