До +21 градуса прогнозируют в Псковской области 4 мая
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 4 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, днём его направление сменится на западное, а скорость составит 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов, днём синоптики прогнозируют от +16 до +21 градуса.
Атмосферное давление будет низким.
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