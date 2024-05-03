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Общество

До +21 градуса прогнозируют в Псковской области 4 мая

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 4 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +21 градуса прогнозируют в Псковской области 4 мая. Фото: ПАИ

Ночью юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, днём его направление сменится на западное, а скорость составит 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от 0 до +5 градусов, днём синоптики прогнозируют от +16 до +21 градуса.

Атмосферное давление будет низким.

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