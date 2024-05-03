Более половины мам дошкольников благодаря центру занятости нашли работу в Псковской области с начала года

14:35, 03 мая 2024, ПАИ

54 % мам дошкольников нашли работу в Псковской области с начала года после обращения в центр занятости населения, сообщили ПАИ в организации.

Всего в организацию с начала года обратились около ста женщин, у которых есть дети в возрасте до семи лет. Из них были трудоустроены больше половины. Этот показатель на 14 % превышает результат аналогичного периода 2023 года.

Женщины нашли работу в сферах государственного управления и безопасности, социального обслуживания, здравоохранения, транспорта, образования, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, торговли, общественного питания и сервиса. Также они стали социальными работниками, специалистами по кадрам, учителями-логопедами, воспитателями, дознавателями, охранниками, менеджерами.

«Наши специалисты стараются предложить молодым мамам вакансии, где соискательницы могли бы проявить свои профессиональные компетенции и совмещать работу с воспитанием детей», – отметила директор регионального центра занятости Олеся Сергеева.

По её словам, на портале «Работа России» также можно найти немало вариантов и с удалённым форматом или неполной занятостью.

Кроме помощи в трудоустройстве, женщинам могут подобрать программу бесплатного обучения в рамках президентского нацпроекта «Демография». В Псковской области доступны почти сто таких образовательных программ в дистанционном формате.