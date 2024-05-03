Лучших кинологов определили в УФСИН России по Псковской области

17:19, 03 мая 2024, ПАИ

Соревнования по многоборью кинологов состоялись в Псковской области. Мероприятие прошло под руководством начальника отдела организации службы охраны пенитенциарного ведомства Александра Филиппова, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В соревнования были включены такие испытания, как обыск местности и транспорта, преодоление полосы препятствий, защитно-караульная служба и следовая работа. В финальный день соревнований была продемонстрирована процедура поиска наркотических веществ в рамках показательного выступления. Участников оценивала компетентная судейская бригада.

По итогам соревнований победителем стал специалист-кинолог отдела по конвоированию Николай Брык со служебной собакой Измой. Второе место занял Андрей Федотов с собакой Виконтой, и третье – Владислав Борисенок со служебной собакой Лайтой. Всех участников наградили дипломами и кубками.