Какие налоги пенсионеры могут не платить в 2026 году

17:03, 28 октября 2026, ПАИ

До 1 декабря 2026 года россиянам необходимо уплатить имущественные налоги за 2025 год. Однако пенсионеры и предпенсионеры могут рассчитывать на льготы по налогу на имущество и земельному налогу, а в некоторых регионах – и по транспортному. Какие платежи можно не вносить, а в каких случаях налог всё же придётся заплатить, уточняет РБК.

Налог на имущество

Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста освобождаются от налога на один объект недвижимости каждого предусмотренного законом вида. Льгота распространяется на квартиру или комнату, жилой дом, гараж или машино-место, а также хозяйственную постройку площадью до 50 кв. м. Она действует, если недвижимость не используется в предпринимательской деятельности.

Если у человека несколько объектов одного вида, льготу можно применить только к одному из них. Для остальных предусмотрены налоговые вычеты, уменьшающие облагаемую площадь недвижимости.

Земельный налог

Пенсионеры и предпенсионеры могут не платить земельный налог с участка площадью до шести соток. Если земля больше, налог начисляется только на превышающую этот размер площадь. Льгота распространяется на участки разных видов, в том числе для садоводства, дачного строительства и индивидуального жилищного строительства. Региональные и местные власти могут устанавливать дополнительные послабления.

Транспортный налог

Общего федерального освобождения от транспортного налога для всех пенсионеров нет. Льготы зависят от региона: местные власти могут полностью освободить определённые категории граждан от уплаты налога либо снизить его размер для отдельных видов транспорта.

Условия предоставления льготы и перечень подходящих транспортных средств можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы. В некоторых случаях потребуется подать заявление.

Налог с продажи недвижимости и доходов

Сам по себе статус пенсионера не освобождает от НДФЛ с доходов от продажи квартиры, сдачи имущества в аренду, инвестиций или банковских вкладов. При продаже недвижимости налог может не возникнуть, если соблюдён минимальный срок владения или применяются предусмотренные законом вычеты и освобождения.

Проценты по банковским вкладам облагаются налогом, если совокупный доход превышает установленный необлагаемый лимит. При расчёте учитываются доходы по вкладам и счетам в российских банках за календарный год.

При этом государственные пенсии и ряд социальных выплат НДФЛ не облагаются. Налогом могут облагаться другие доходы пенсионера – например, арендная плата, некоторые выплаты по негосударственным пенсионным договорам и доходы от инвестиций.

Какие льготы положены военным пенсионерам

Военные пенсионеры также могут пользоваться льготой по налогу на имущество в отношении одного объекта каждого предусмотренного законом вида. Военная пенсия не облагается НДФЛ. Дополнительные преимущества зависят от статуса гражданина и регионального законодательства.

В частности, для ветеранов боевых действий предусмотрено освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство с учётом установленных законом условий. Военные пенсионеры без такого статуса могут рассчитывать на транспортные льготы, если они предусмотрены в их регионе.

Как оформить налоговые льготы

ФНС получает сведения о пенсионном статусе граждан и принадлежащем им имуществе от государственных органов. Если льгота не учтена или пенсионер хочет выбрать другой объект для её применения, можно подать заявление в налоговую инспекцию, через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ.

Налоговые уведомления за 2025 год направляются в личный кабинет ФНС, на «Госуслуги» или по почте. Уплатить указанные в них налоги необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.