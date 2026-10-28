Михаил Ведерников вручил награды коллективам районных газет

16:47, 28 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил благодарственные письма правительства региона коллективам редакций районных газет. Церемония награждения прошла в рамках встречи главы региона с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова



Фото: Екатерина Иванова









Награды были вручены за большой вклад в развитие печатных средств массовой информации Псковской области. В ходе торжественной церемонии благодарственные письма получили коллективы нескольких районных изданий: газеты Новосокольнического района «Новосокольнический край», газеты Стругокрасненского района «Струги», газеты Усвятского района «Новая жизнь» и газеты Пустошкинского района «Вперёд». Награду вручили главным редакторам Елене Корольковой, Инге Степановой, Анжелике Суурморо, Людмиле Трофимовой.

«В этом году четыре издания отмечают 95 лет. Почти век работы, поэтому хочу поздравить их с этим замечательным событием и выразить искренние слова благодарности всем поколениям сотрудников, которые работали в редакции. И конечно, всем вам желаю дальнейших успехов», – обратился к собравшимся губернатор.

Видео со страницы Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.