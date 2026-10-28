Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников вручил награды коллективам районных газет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил благодарственные письма правительства региона коллективам редакций районных газет. Церемония награждения прошла в рамках встречи главы региона с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Михаил Ведерников вручил награды коллективам районных газет
    Фото: Екатерина Иванова
  • Михаил Ведерников вручил награды коллективам районных газет
    Фото: Екатерина Иванова
  • Михаил Ведерников вручил награды коллективам районных газет
    Фото: Екатерина Иванова
  • Михаил Ведерников вручил награды коллективам районных газет
    Фото: Екатерина Иванова
  • Михаил Ведерников вручил награды коллективам районных газет
    Фото: Екатерина Иванова

Награды были вручены за большой вклад в развитие печатных средств массовой информации Псковской области. В ходе торжественной церемонии благодарственные письма получили коллективы нескольких районных изданий: газеты Новосокольнического района «Новосокольнический край», газеты Стругокрасненского района «Струги», газеты Усвятского района «Новая жизнь» и газеты Пустошкинского района «Вперёд». Награду вручили главным редакторам Елене Корольковой, Инге Степановой, Анжелике Суурморо, Людмиле Трофимовой.

«В этом году четыре издания отмечают 95 лет. Почти век работы, поэтому хочу поздравить их с этим замечательным событием и выразить искренние слова благодарности всем поколениям сотрудников, которые работали в редакции. И конечно, всем вам желаю дальнейших успехов», – обратился к собравшимся губернатор.

Видео со страницы Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

28 октября 2026

Псковские предприниматели поделились формулой успеха с участниками программы «СВОй бизнес»
28 октября 2026

Природные аномалии: в Псковской области в октябре цветут одуванчики и плодоносит малина
28 октября 2026

Великолукские школьники посетили производственные площадки ВОМЗ
28 октября 2026

Михаил Ведерников: Псковская ГРЭС может стать точкой промышленного туризма при соблюдении условий
28 октября 2026

Густой туман прогнозируется в Псковской области 29 октября
28 октября 2026

Могнул, кринж и имба: как понять сленг современных подростков
28 октября 2026

«МегаФон» открыл лабораторию сетевых технологий в одном из крупнейших технических вузов страны
28 октября 2026

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют 3 ноября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...