Михаил Ведерников проконтролировал ход ремонта улицы Юбилейной в Пскове

16:06, 03 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход ремонта участка улицы Юбилейной от Рижского проспекта до улицы Коммунальной и от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского сегодня, 3 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Асфальтовые работы уже полностью выполнены. Планируется, что работы завершатся до конца мая – начала июня.

Глава Пскова Борис Елкин рассказал, что в городе есть большой проект по созданию велодорожек. «На это уже есть проектно-сметная документация. Здесь же можно установить знаки и нанести разметку для этого», – отметил он.

Кроме того, по его словам, сейчас проходят проектные обследования моста имени Александра Невского.

Ремонт первого участка улицы Юбилейной полностью выполнен. Сейчас подрядчик продолжает устройство тротуаров. Также уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

Всего на ремонт выделено более 150,5 млн рублей.