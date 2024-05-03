Тематическую горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита проведут в Псковской области

18:25, 03 мая 2024, ПАИ

Тематическую горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита и инфекций, передающихся клещами, проведут в Псковской области с 2 по 13 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты проконсультируют граждан о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, ответят на вопросы, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, каковы основные признаки болезни.

Организаторами выступят региональное управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».

Позвонить на горячую линию можно по телефонам Управления Роспотребнадзора по Псковской области (8 8112) 66-47-29, 66-42-79, 66-42-73.

Территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Новосокольническом, Усвятском районах и в Локнянском муниципальном округе: (8 811-53) 3-73-70.

Территориальный отдел в Невельском, Красногородском и Новоржевском, Опочецком муниципальных округах, а также в Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: (8 811-51) 2-54-01.

Территориальный отдел в Островском и Палкинском районах, а также в Печорском и Пыталовском муниципальных округах: (8 811-52) 3-19-27.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: (8 8112) 66-29-81.

Режим работы телефонов горячей линии: с понедельника по пятницу – с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Кроме того, можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).