Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Усвятах
В преддверии празднования Дня Победы в Усвятах началась акция «Георгиевская ленточка», которая продлится по 9 мая включительно. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».
Волонтёры отдела по молодёжной политике администрации Усвятского района на улицах посёлка и в других общественных местах начали раздавать жителям георгиевские ленточки – символ гордости и подвига советских солдат. Кроме того, все желающие получили информационные буклеты об истории георгиевской ленты.
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