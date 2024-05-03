Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Усвятах

23:08, 03 мая 2024, ПАИ

В преддверии празднования Дня Победы в Усвятах началась акция «Георгиевская ленточка», которая продлится по 9 мая включительно. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Волонтёры отдела по молодёжной политике администрации Усвятского района на улицах посёлка и в других общественных местах начали раздавать жителям георгиевские ленточки – символ гордости и подвига советских солдат. Кроме того, все желающие получили информационные буклеты об истории георгиевской ленты.

