Константин Абабков даст свой юбилейный концерт на сцене БКЗ Псковской филармонии

12:20, 05 мая 2024, ПАИ

Юбилейный концерт руководителя ансамбля «Сказ» и обладателя звания «Душа земли Псковской» Константина Абабкова пройдёт в Псковской областной филармонии 4 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Струны Души», так называется праздничная программа, в которой вы встретитесь с музыкой разных направлений и вашими любимыми коллективами и артистами:

Ансамбль «Сказ» им. Виталия Румянцева, Народный ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода, «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева и Светлана Дмитриева!» - написали в ТКД.



Кроме этого, на сцене выступит ансамбль балалаечников «Удальцы» ДМШ №1 и трио «VERO» из Великих Лук.