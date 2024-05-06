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Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов, сообщили ПАИ на предприятии.

Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов. Фото: псковский «Горводоканал»

На данный момент на муниципальном предприятии Пскова «Горводоканал» ищут сотрудников на должности:

– главный эколог – 89 800 рублей;

– инженер-технолог – 68 700 рублей;

– инженер (проектировщик) – 62 000 рублей;

– инженер – 68 700 рублей;

– инженер по инвентаризации сетей – 68 700 рублей;

– контролёр водопроводного хозяйства – 39 900 рублей;

– бригадир на участках основного производства – 45 400 рублей;

– слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 46 800 рублей;

– слесарь аварийно-восстановительных работ – 41 000 – 48 800 рублей;

– слесарь-ремонтник – 46 800 рублей;

– электрогазосварщик – 41 000 рублей;

– машинист насосных установок – 39 900 рублей;

– машинист компрессорных установок – 53 200 рублей;

– монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб) – 54 700 рублей;

– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 46 800 – 54 700 рублей;

– водитель автомобиля – 39 900 рублей;

– машинист экскаватора – 54 700 рублей;

– машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания – 46 800 рублей;

– облицовщик-плиточник – 39 900 рублей;

– оператор котельной – 33 200 рублей;

– уборщик производственных и служебных помещений – 22 100 рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 79-20-20.

Резюме отправляйте на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.

Реклама. МП Пскова «Горводоканал». ИНН 6027047825. Erid: LjN8KBoeT.

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