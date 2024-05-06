Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов
Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов, сообщили ПАИ на предприятии.
На данный момент на муниципальном предприятии Пскова «Горводоканал» ищут сотрудников на должности:
– главный эколог – 89 800 рублей;
– инженер-технолог – 68 700 рублей;
– инженер (проектировщик) – 62 000 рублей;
– инженер – 68 700 рублей;
– инженер по инвентаризации сетей – 68 700 рублей;
– контролёр водопроводного хозяйства – 39 900 рублей;
– бригадир на участках основного производства – 45 400 рублей;
– слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 46 800 рублей;
– слесарь аварийно-восстановительных работ – 41 000 – 48 800 рублей;
– слесарь-ремонтник – 46 800 рублей;
– электрогазосварщик – 41 000 рублей;
– машинист насосных установок – 39 900 рублей;
– машинист компрессорных установок – 53 200 рублей;
– монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб) – 54 700 рублей;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 46 800 – 54 700 рублей;
– водитель автомобиля – 39 900 рублей;
– машинист экскаватора – 54 700 рублей;
– машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания – 46 800 рублей;
– облицовщик-плиточник – 39 900 рублей;
– оператор котельной – 33 200 рублей;
– уборщик производственных и служебных помещений – 22 100 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 79-20-20.
Резюме отправляйте на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.
Реклама. МП Пскова «Горводоканал». ИНН 6027047825. Erid: LjN8KBoeT.
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