Андрей Маковский улучшил свои позиции в медиарейтинге «Псковской правды»

16:43, 06 мая 2024, ПАИ

На три строчки в медиарейтинге депутатов регионального парламента поднялся депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия» за апрель 2024 года.

Андрей Маковский занял шестое место с медиаиндексом 633. В апреле он вызвал лидера псковских коммунистов Петра Алексеенко на дебаты о судьбе памятника Ленину в Пскове. Вместо первого секретаря обкома выступил его соратник Александр Ножка, но дебаты всё равно были широко освещены в региональных СМИ.

Кроме того, СМИ писали об Андрее Маковском в связи с объединением псковского отделения «Новых людей» с «Партией Роста».

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».