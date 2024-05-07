8 мая в Пушкинских Горах пройдёт концерт в честь Дня Победы

09:05, 07 мая 2024, ПАИ

8 мая, в канун годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Пушкинских Горах силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет дан праздничный концерт. Вечер проведут перед зданием музейного Научно-культурного центра на площади Музейщиков в посёлке Пушкинские Горы. Начнут его в 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В концерте примут участие как профессиональные, так и самодеятельные артисты: работники музея-заповедника и их друзья и единомышленники из Пушкинских Гор, Пушкиногорского района, Новоржева, Пскова. Перед жителями и гостями Святогорья выступят Эдуард Банько, фольклорный ансамбль «Поозерье», актриса и исполнительница народных песен Наталия Барихновская, многие другие. Примут участие в акции и местные школьники — ученики поселковой школы имени А. С. Пушкина. Со сцены прозвучат песни и стихи военных лет, а также современные поэтические и музыкальные произведения о войне и Победе.

Вход на концерт свободный. Возрастные ограничения для зрительской аудитории не предусмотрены.

В музее добавили, что в эти дни, сегодня и далее, вплоть до 12 мая, в заповедном Центре творческих и музейных программ в деревне Бугрово можно побывать на мастер-классах «Письма, опалённые войной». Посетители увидят подлинные письма с фронта и сами научатся складывать послания-треугольники. Начало этих музейных уроков в 14:00.