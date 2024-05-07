Церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России ПАИ покажет в прямом эфире
Церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России смотрите в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте». Церемония начнется сегодня, 7 мая, в 12:00 мск.
От Псковской области участие в церемонии примут губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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