Церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России ПАИ покажет в прямом эфире

11:20, 07 мая 2024, ПАИ

Церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России смотрите в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте». Церемония начнется сегодня, 7 мая, в 12:00 мск.

От Псковской области участие в церемонии примут губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.