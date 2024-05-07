Александр Козловский: Самое главное в президенте – его преданность народу

12:42, 07 мая 2024, ПАИ

«Самое главное в президенте – его преданность народу России», – подчеркнул депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Сегодня, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России.

«Это историческое событие. Я размышлял, что самое главное в президенте. Это его преданность России и его многонациональному народу. Уверен, что с нашим президентом мы победим на всех фронтах», – сказал Александр Козловский.

В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.