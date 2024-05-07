Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Наталья Фёдорова: Путин сформировал стандарт работы, которому мы все должны соответствовать

Президент Владимир Путин сформировал стандарт работы, которому мы должны соответствовать, сказала в беседе с корреспондентом ПАИ глава Псковского района Наталья Фёдорова. Сегодня, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова. Фото: ПАИ

«Вступление в должность президента – не просто церемония. Это знаковое событие, которое открывает новый шестилетний политический цикл суверенного развития России. В тексте президентской присяги ровно 33 слова: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу»», – напомнила Наталья Фёдорова.

«Путин за время служения на посту президента России доказал это делом, сформировал тот стандарт работы, которому все мы должны соответствовать, чтобы, консолидируя общество вокруг нашего президента, реализовывать масштабные проекты, ориентиры которых заданы в послании президента Федеральному Собранию, с конкретными целями, цифрами и показателями», – отметила глава муниципалитета.

«Обращаясь к стране с речью после церемонии инаугурации, Владимир Путин назвал ключевыми приоритетами народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций, а также повышение качества жизни семей. И для эффективного выполнения этих масштабных задач все мы, все ветви и уровни власти должны работать как одна команда. Сильный президент – сильная Россия», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2024

Борис Елкин: Вступление Владимира Путина в должность президента – гарантия устойчивого развития страны
07 мая 2024

Андрей Козлов: Гарант независимости России – наш президент
07 мая 2024

Наталья Фёдорова: Путин сформировал стандарт работы, которому мы все должны соответствовать
07 мая 2024

Путин: Россия достойно пройдёт через нынешний трудный и рубежный период
07 мая 2024

Владимир Путин вступил в должность президента России
07 мая 2024

Началась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России
07 мая 2024

Ещё пять районов Псковской области стали муниципальными округами
07 мая 2024

Церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России ПАИ покажет в прямом эфире

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...