Наталья Фёдорова: Путин сформировал стандарт работы, которому мы все должны соответствовать

12:50, 07 мая 2024, ПАИ

Президент Владимир Путин сформировал стандарт работы, которому мы должны соответствовать, сказала в беседе с корреспондентом ПАИ глава Псковского района Наталья Фёдорова. Сегодня, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России.

«Вступление в должность президента – не просто церемония. Это знаковое событие, которое открывает новый шестилетний политический цикл суверенного развития России. В тексте президентской присяги ровно 33 слова: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу»», – напомнила Наталья Фёдорова.

«Путин за время служения на посту президента России доказал это делом, сформировал тот стандарт работы, которому все мы должны соответствовать, чтобы, консолидируя общество вокруг нашего президента, реализовывать масштабные проекты, ориентиры которых заданы в послании президента Федеральному Собранию, с конкретными целями, цифрами и показателями», – отметила глава муниципалитета.

«Обращаясь к стране с речью после церемонии инаугурации, Владимир Путин назвал ключевыми приоритетами народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций, а также повышение качества жизни семей. И для эффективного выполнения этих масштабных задач все мы, все ветви и уровни власти должны работать как одна команда. Сильный президент – сильная Россия», – подчеркнула Наталья Фёдорова.