Выставку в честь 30-летия «Следа «Пантеры» открыли в Пскове

10:00, 08 мая 2024, ПАИ

Выставку, приуроченную к 30-летию Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» и организованного поиска на территории Псковской области, открыли в Детском парке Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».



Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»



Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»



Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»



Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»



Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»









Выставочные стенды изготовил комитет по молодёжной политике Псковской области совместно с Центром молодёжи и общественных инициатив.

Организация «След «Пантеры» образована в 1994 году. Она уже провела 500 поисковых экспедиций, в результате которых найдено и перезахоронено более 25 000 воинов Советской армии. Кроме того, поисковики установили имена более 2 500 безымянных героев и нашли их родственников.

Ранее руководитель «Следа «Пантеры» Анна Шуняева рассказала о своём пути в интервью «Псковской правде». Его можно прочитать по ссылке.