Выставку в честь 30-летия «Следа «Пантеры» открыли в Пскове
Выставку, приуроченную к 30-летию Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» и организованного поиска на территории Псковской области, открыли в Детском парке Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».
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Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»
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Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»
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Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»
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Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»
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Фото: телеграм-канал «Молодёжь Псковской области»
Выставочные стенды изготовил комитет по молодёжной политике Псковской области совместно с Центром молодёжи и общественных инициатив.
Организация «След «Пантеры» образована в 1994 году. Она уже провела 500 поисковых экспедиций, в результате которых найдено и перезахоронено более 25 000 воинов Советской армии. Кроме того, поисковики установили имена более 2 500 безымянных героев и нашли их родственников.
Ранее руководитель «Следа «Пантеры» Анна Шуняева рассказала о своём пути в интервью «Псковской правде». Его можно прочитать по ссылке.