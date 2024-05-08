Обокравшего пенсионерку псковича задержали в Петербурге

16:29, 08 мая 2024, ПАИ

Жителя Псковской области, подозреваемого в краже у пожилой женщины ювелирных украшений и денег, сотрудники полиции задержали на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В феврале 60-летний житель Псковской области забрался в дом 75-летней женщины в посёлке Шушары и украл из её шкатулки ювелирные изделия и деньги. Материальный ущерб составил 174 400 рублей.

6 мая в 17:15 сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пушкинскому району задержали подозреваемого на Невском проспекте.