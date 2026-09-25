Дедовичский суд оштрафовал женщину за кражу у соседки по общежитию

11:31, 25 сентября 2026, ПАИ

Дедовичский районный суд оштрафовал женщину, виновную в краже вещей у соседки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что ранним утром 6 июля женщина вошла в чужую комнату через незапертую дверь блока общежития и украла с кухонного стола электрический чайник и плитку. Уходя из жилого помещения, она в общем коридоре увидела на вешалке куртку-ветровку, которую также забрала себе.

Материальный ущерб составил около 3,8 тысячи рублей.

В суде женщина свою вину признала полностью. Потерпевшая сообщила, что украденные вещи возвращены, претензий к соседке она не имеет.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей штраф.