Под Псковом водитель Opel съехала в кювет, уходя от столкновения с лисой

07:54, 25 сентября 2026, ПАИ

Водитель Opel съехала в кювет под Псковом, предположительно уходя от столкновения с лисой. ДТП произошло в Псковском районе между деревнями Подборовье и Черняковицы. Об этом сообщил канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX











За рулём была 20-летняя девушка. Она не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в кювет. Пострадавшую госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.