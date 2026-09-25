Под Псковом водитель Opel съехала в кювет, уходя от столкновения с лисой
Водитель Opel съехала в кювет под Псковом, предположительно уходя от столкновения с лисой. ДТП произошло в Псковском районе между деревнями Подборовье и Черняковицы. Об этом сообщил канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
За рулём была 20-летняя девушка. Она не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в кювет. Пострадавшую госпитализировала бригада медицины катастроф.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.