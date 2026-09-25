Псковичей под видом инвестиций и продажи вездехода обманули на 10 млн рублей

14:08, 25 сентября 2026, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Пушкиногорского и Гдовского районов стали жертвами мошенников и лишились миллионов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники под видом менеджеров по инвестициям и сотрудников разных организаций предлагали собеседникам перевести сбережения на «безопасные счета», чтобы избежать серьёзных финансовых потерь, а также обещали дополнительный заработок в Сети.

Кроме того, некоторых граждан неизвестные обманули при покупке товаров через интернет, в том числе снегоболотохода.

В итоге жители региона лишились более десяти миллионов рублей. Они обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ. Ведётся следствие.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают у россиян данные ПТС под предлогом установки шлагбаума.