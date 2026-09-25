Суд рассмотрит дело москвича о контрабанде леса через Псковскую область

15:57, 25 сентября 2026, ПАИ

Москвич предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов через Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, житель Москвы организовал вывоз из России лесоматериалов стоимостью более 112 тысяч рублей. Для перемещения товара за границу он использовал фиктивный договор купли-продажи и представил в таможенный орган декларацию с недостоверными сведениями.

Теперь москвич обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Псковская транспортная прокуратура направила уголовное дело в Себежский районный суд для рассмотрения.