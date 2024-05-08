Проект реставрации керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря будет представлен на всероссийском фестивале

22:41, 08 мая 2024, ПАИ

Проект реставрации уникальных керамических и каменных керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря будет представлен на VII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», который пройдёт в Тюмени 13–15 июня. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Проект участвует в номинации конкурса «Лучший проект сохранения объекта культурного наследия».

«Результатом предпроектных работ в Богом зданных пещерах Псково-Печерского монастыря стала фиксация местоположения на планах-схемах (улиц-галерей с историческими названиями) существующего количества и фиксация состояния керамид с присвоением порядкового номера», – отметили специалисты.

На данный момент предварительными исследованиями зафиксировано 386 керамид. Проведена паспортизация керамид и фиксация каждой в плане.