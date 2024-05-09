Телемарафон в честь Дня Победы начался в эфире «Первого Псковского»

13:04, 09 мая 2024, ПАИ

Телемарафон в честь Дня Победы начался в эфире «Первого Псковского».

В прямом эфире его можно смотреть на телеканале «Первый Псковский», в группе канала в ВК, а также на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.В марафоне примут участие десятки гостей, представителя всех муниципалитетов области, музыканты.