Лиза Матрёшка рассказала о своём дедушке – участнике Великой Отечественной войны

15:32, 09 мая 2024, ПАИ

О своём дедушке, участнике Великой Отечественной войны, рассказала исполнительница Лиза Матрёшка в рамках телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский».

«Для меня этот праздник очень важен. С самого детства он начинался с того, что моя мама выкладывала подушечку с медалями и наградами нашего героя – нашего дедушки. Мамин папа, Семёнов Николай Андреевич, сержант, воевал, у него орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны I степени и за оборону Белграда», – рассказала она.

Также в рамках телемарафона Лиза Матрёшка исполнила песню «Дорога на Берлин».

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.