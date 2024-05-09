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Полковой батюшка 76-й дивизии: Мы воспитывались на ярких подвигах советских солдат

Полковой батюшка 234-го полка 76-й гвардейской дивизии, протоиерей Алексей (Воронюк) в рамках телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский» рассказал о значимости празднования 9 Мая.

Полковой батюшка 76-й дивизии: «Мы воспитывались на ярких подвигах советских солдат». Фото: ПАИ

«Для нашей семьи это святой праздник. Я вырос в псковской деревне Жидилова Бор, где во время Великой Отечественной войны проходила линия «Пантера» и были ожесточённые бои. Практически все деревенские жители нам, маленьким пацанам, рассказывали, насколько героическими были подвиги русских бойцов», – поделился протоиерей Алексей.

Его прабабушка лично видела Илью Семёновича Коровина, который повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуру, рассказал он.

«И конечно, мы воспитывались на ярких подвигах советских солдат, которые самое ценное, что у них может быть, не жалели, чтобы приблизить победу. На таких хороших примерах были воспитаны мы. Я практически половину своего времени нахожусь в зоне проведения СВО, вижу, как то поколение, которое сейчас воюет, воспитано на примере героического воинского подвига советского солдата. Сама Псковщина очень богата историями о великих победах. Достаточно к этому прикоснуться – и ты уже чувствуешь преемственность», – подчеркнул протоиерей Алексей.

В заключение батюшка рассказал, что его дедушка погиб 4 апреля 1943 года под Ленинградом. Во время войны он снабжал разведданными партизан. «И я стараюсь в таком же духе воспитывать подрастающее поколение», – заключил протоиерей Алексей.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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