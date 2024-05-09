Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Памятные мероприятия прошли в Идрице в честь 9 Мая

Торжество, посвящённое Дню Победы, состоялось в посёлке Идрица Себежского района 9 Мая. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Памятные мероприятия прошли в Идрице в честь 9 Мая. Фото здесь и далее: газета "Призыв"

Торжественное мероприятие к 79-ой годовщине Дня Победы состоялось на родине Знамени Победы в посёлке Идрица, на площади Знамени Победы и на братском захоронении.

На празднике присутствовали представители районной и поселковой администрации, духовенства, поискового движения, общественных организаций, учащиеся Идрицкой школы, жители и гости Идрицы.

С поздравлениями выступили: первый заместитель главы района Андрей Ляшкевич, депутат собрания депутатов Себежского района, почётный гражданин Себежского края Сергей Зенин, глава администрации Идрицы – Михаил Андреев, председатель совета ветеранов Идрицы Владимир Спиридонов, глава «Идрица» Елена Сикорская, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Идрице иерей Виталий Николаев.

В своих выступлениях они поздравили присутствующих с великим праздником, выразили признательность и всеобщее уважение погибшим в годы Великой Отечественной войны, пожелали мира.

«С особой болью звучали слова о земляках, погибших на СВО, низкий поклон их родным.Медалями «9 Мая День Победы» награждены поисковики отряда «Знамя Победы» Идрица за сохранение памяти погибших», – пишет газета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 мая 2024

Коллектив Псковской инфекционной больницы в честь 9 Мая подготовил подарки детям войны, находящимся в стационаре
09 мая 2024

Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём Победы
09 мая 2024

Борис Елкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы
09 мая 2024

Памятные мероприятия прошли в Идрице в честь 9 Мая
09 мая 2024

День Победы на улицах Пскова
09 мая 2024

Гдовичка Надежда Ильина отмечает свой 90-й день рождения
09 мая 2024

Праздничный концерт «Мы помним! Мы гордимся!» прошёл в Опочке
09 мая 2024

79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Пыталово 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...