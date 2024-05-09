Памятные мероприятия прошли в Идрице в честь 9 Мая

20:04, 09 мая 2024, ПАИ

Торжество, посвящённое Дню Победы, состоялось в посёлке Идрица Себежского района 9 Мая. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Торжественное мероприятие к 79-ой годовщине Дня Победы состоялось на родине Знамени Победы в посёлке Идрица, на площади Знамени Победы и на братском захоронении.

На празднике присутствовали представители районной и поселковой администрации, духовенства, поискового движения, общественных организаций, учащиеся Идрицкой школы, жители и гости Идрицы.

С поздравлениями выступили: первый заместитель главы района Андрей Ляшкевич, депутат собрания депутатов Себежского района, почётный гражданин Себежского края Сергей Зенин, глава администрации Идрицы – Михаил Андреев, председатель совета ветеранов Идрицы Владимир Спиридонов, глава «Идрица» Елена Сикорская, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Идрице иерей Виталий Николаев.

В своих выступлениях они поздравили присутствующих с великим праздником, выразили признательность и всеобщее уважение погибшим в годы Великой Отечественной войны, пожелали мира.

«С особой болью звучали слова о земляках, погибших на СВО, низкий поклон их родным.Медалями «9 Мая День Победы» награждены поисковики отряда «Знамя Победы» Идрица за сохранение памяти погибших», – пишет газета.