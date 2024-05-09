Псковичей приглашают на просмотр кинофильма «Три дня до весны»

20:17, 09 мая 2024, ПАИ

Псковичей приглашают посмотреть фильм киностудии «Ленфильм» «Три дня до весны», кинопоказ которого состоится 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Начало в 14:00. Это не совсем привычный фильм о войне, сообщили организаторы. Этот фильм о другой стороне противостояния – о жизни в блокадном Ленинграде.

Последние дни февраля 1942 года, Ленинград переживает первую и самую страшную блокадную зиму. Окружившие город нацисты не торопятся вступать в бой, вместо обстрелов и танковых атак они делают ставку на голод и смерти мирных жителей от холода, а «помочь» природе планируют страшной диверсией, которая выкосит блокадников за несколько дней. Получив разведданные, штаб обороны Ленинграда привлекает к следствию контрразведчика из Москвы лейтенанта Андреева, человека прямолинейного и порой грубого, но справедливого. Объединившись с врачом и местной милицией, Андреев отправляется в опасную погоню по следам пособников захватчика, задумавших отравить многомиллионный город, и лишь зимний холод останавливает пока распространение инфекции. Но до весны остается всего три дня.