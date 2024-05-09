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Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём Победы

С 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил псковичей председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

Александр Гончаренко: «Мы обязаны бережно хранить события прошлых лет». Фото: ПАИ

«Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остаётся в нашей памяти и сердцах», – отметил Александр Гончаренко.

Он подчеркнул, что россияне обязаны бережно хранить события прошлых лет, воспитывать патриотичность и любовь к своей Родине у подрастающего поколения, чтобы долгие годы они гордились своими предками.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! С праздником Великой Победы!» – заключил Александр Гончаренко.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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