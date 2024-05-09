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Общество

Коллектив Псковской инфекционной больницы в честь 9 Мая подготовил подарки детям войны, находящимся в стационаре

Коллектив Псковской областной инфекционной клинической больницы поздравил детей войны, которые находятся в стационаре учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе больницы.

Коллектив Псковской инфекционной больницы подготовил подарки детям Великой Отечественной войны, находящимся в стационаре. Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Из-за болезни пожилые люди встречают этот чудесный праздник не со своими родными и близкими, а в больнице. Всего пять человек. Конечно, мы не могли оставить их в такой день без поздравления», – отметили специалисты.

Юные пациенты больницы вместе с медицинским персоналом подготовили сюрприз – рисунки на тему «День Победы глазами ребёнка». За свои работы в честь 9 Мая дети получили призы.

Исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части Александр Антонов лично выразил пациентам – детям войны тёплые слова поддержки и благодарности, передал открытки с поздравлениями и пожеланиями от ребят из детского корпуса, подарил цветы и сладости.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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