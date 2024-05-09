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Уроженцы Псковской области стали участниками парада Победы на Красной площади

Уроженцы Псковской области приняли участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщают районные газеты.

Уроженцы Псковской области стали участниками парада Победы на Красной площади. Фото предоставлено газетой «Сельская новь»

Так, дирижёр военного оркестра гвардии капитан Иван Андреев поучаствовал в параде уже пятнадцатый раз, пишет про своего земляка газета «Сельская новь» Бежаницкого района Псковской области. Мужчина служит в 38-й гвардейской бригаде управления воздушно-десантных войск России в посёлке Медвежьи Озёра Московской области.

Сегодня, 9 мая, парадный расчёт роты барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно воспитанники училища открывают военный парад на Красной площади. Парадный расчёт училища состоит из 95 суворовцев. Среди них – себежанин Владислав Точилов, пишет газета «Призыв» Себежского района.

Владислав (первый слева). Фото: скриншот трансляции парада Победы в Москве

Кроме того, третий год подряд парад Победы на Красной площади открывает выпускник Плюсской школы Алексей Рыбачëк. Он вместе со своими сокурсниками – барабанщиками Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова задаёт ритм марширующим, пишет газета «Плюсский край».

Фото предоставлено газетой «Плюсский край»

Подготовка к параду шла несколько месяцев: оттачивали строевую, приводили в порядок форму, учились действовать как единое целое. На брусчатке надо строго соблюдать темп: 116 шагов в минуту. Многочисленные репетиции были непростыми.

Участником парада также стал уроженец Палкинского района, курсант Калининградского университета МВД Иван Рымденок.

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