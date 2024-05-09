Уроженцы Псковской области стали участниками парада Победы на Красной площади

22:13, 09 мая 2024, ПАИ

Уроженцы Псковской области приняли участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщают районные газеты.

Так, дирижёр военного оркестра гвардии капитан Иван Андреев поучаствовал в параде уже пятнадцатый раз, пишет про своего земляка газета «Сельская новь» Бежаницкого района Псковской области. Мужчина служит в 38-й гвардейской бригаде управления воздушно-десантных войск России в посёлке Медвежьи Озёра Московской области.

Сегодня, 9 мая, парадный расчёт роты барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно воспитанники училища открывают военный парад на Красной площади. Парадный расчёт училища состоит из 95 суворовцев. Среди них – себежанин Владислав Точилов, пишет газета «Призыв» Себежского района.

Кроме того, третий год подряд парад Победы на Красной площади открывает выпускник Плюсской школы Алексей Рыбачëк. Он вместе со своими сокурсниками – барабанщиками Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова задаёт ритм марширующим, пишет газета «Плюсский край».

Подготовка к параду шла несколько месяцев: оттачивали строевую, приводили в порядок форму, учились действовать как единое целое. На брусчатке надо строго соблюдать темп: 116 шагов в минуту. Многочисленные репетиции были непростыми.

Участником парада также стал уроженец Палкинского района, курсант Калининградского университета МВД Иван Рымденок.