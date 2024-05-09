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Профсоюзы возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать» в санатории «Хилово»

В День Победы председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать», расположенному на территории здравницы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать» в санатории «Хилово». Скриншот видео пресс-службы облсовпрофа

«День Победы – это особый праздник. 27 миллионов советских людей сложили головы в борьбе с нацистским режимом. Эти люди занимались народосбережением не только России, но и всего мира. К сожалению, многие сейчас об этом забывают», – отметил лидер профдвижения региона.

Задача нынешних поколений – помнить своих героев и не забывать свою историю, подчеркнул Игорь Иванов. Он напомнил, что сегодня нацистские головы поднимаются вновь, а российские воины в ходе специальной военной операции доказывают, что западный мир не сможет склонить славянский народ.

«Россия – великая страна, и мы должны показать всему миру, что наши ценности мы никому не отдадим. Всем нам мирного неба и победы, которая обязательно наступит», – заключил лидер профдвижения региона.

Напомним, что памятник «Скорбящая мать» установлен на захоронении возле корпуса № 1 санатория «Хилово» в 1958 году. На гранитных плитах высечены имена 19 известных и 231 неизвестного погибших военнослужащих.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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