Знамя Победы, флаги России и Псковской области подняли парапланеристы над рекой Великой
Знамя Победы, флаги России и Псковской области подняли парапланеристы над рекой Великой. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Таким было завершение праздничного дня в Пскове.
Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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