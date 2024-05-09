Знамя Победы, флаги России и Псковской области подняли парапланеристы над рекой Великой

22:44, 09 мая 2024, ПАИ

Знамя Победы, флаги России и Псковской области подняли парапланеристы над рекой Великой. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Таким было завершение праздничного дня в Пскове.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.