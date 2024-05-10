Автопробег при участии ретроавтомобилей прошёл по маршруту Сланцы – Гдов в честь Дня Победы

23:31, 09 мая 2024, ПАИ

Около десятка отреставрированных машин отечественного производства выстроились на набережной Гдовки для участия в автопробеге в честь 9 Мая. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

«Все желающие могли не только оценить это великолепие взглядом, но и посидеть в салоне, положить руки на оплётку руля. Особенно в восторге от техники были дети. Такой подарок гдовичам сделали наши соседи из города Сланцы. Местный Совет ветеранов войны и труда, индивидуальный предприниматель Сухов и его соратники стали инициаторами столь зрелищного мероприятия. Что примечательно, все водители были одеты в солдатскую форму, кто-то был в шинели, а кто в шлеме танкиста», – пишет газета.

Автопробег совершили по маршруту Сланцы – Гдов. По пути водители возложили цветы к воинским мемориалам.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.