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Общество

Ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая поздравили сотрудники администрации Великих Лук

Администрация Великих Лук поздравила с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города, сегодня, 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципалитета.

  • В Псковской области отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Псковской области отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Псковской области отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Псковской области отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Псковской области отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Псковской области отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Псковской области отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
    Фото: Администрация Великих Лук

Ветеранам были переданы подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также слова поздравления и благодарности.

Заслуженных жителей города воинской славы Великие Луки посетили глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, его заместитель Екатерина Семёнова, исполняющая обязанности председателя комитета экономики Елена Косых, председатель комитета культуры Елена Савченко, начальник управления образования Виктория Крюкова.

Всем были переданы поздравления и памятные подарки.

«Низкий поклон вам, дорогие наши, многоуважаемые ветераны! Низкий поклон и огромное спасибо за то, что мы – ваши потомки – живём на родной земле, в свободной и могущественной стране под мирным небом, в городе воинской славы!» – отметили сотрудники администрации.

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