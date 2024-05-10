В Пушкиногорье отметили 79-ю годовщину Великой Победы
В Пушкиногорье отметили 79-ю годовщину Великой Победы. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».
На Центральном воинском захоронении сегодня, 9 мая, состоялся торжественный митинг «У Вечного огня».
Всех собравшихся с праздником поздравила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
«Сердечно рада поздравить всех вас с самым главным праздником нашей страны – с Днём Великой Победы! В наших сердцах навсегда сохранится благодарная память о величии подвигов славных сыновей и дочерей нашего Отечества, освободивших нашу страну и Европу от фашизма. Это священный праздник, олицетворяющий одновременно и радость обретения мирного неба, и невосполнимую боль потерь. Победа завоёвана ценой огромных потерь, коснувшихся практически каждой семьи. Сегодня мы отдаём дань особого уважения миллионам погибших за эти четыре страшных военных года, всем тем, чьи жертвы и подвиги обеспечили мирное будущее нашей страны. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мирного голубого неба и счастья в каждом доме! Низкий поклон всем, кому в жизни пришлось столкнуться с ужасами фашизма», – отметила Оксана Филиппова.
С приветственным словом к жителям и гостям района также обратился председатель районного Совета ветеранов Василий Кондратюк.
«Война закончилась. Но сегодня нацизм вновь поднял голову. И наши воины вновь встали на защиту свободы нашего народа. Мы уверены в том, что Великая Победа придёт, как и в том далёком 1945 году! С праздником! Счастья вам, мирного неба и благополучия!» – поздравил он всех присутствующих.
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