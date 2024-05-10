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Общество

Печеряне возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в рамках памятных мероприятий ко Дню Победы

Памятные мероприятия прошли на братском захоронении у мемориала «Скорбящая мать» в Печорском муниципальном округе. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

​Печеряне возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в рамках памятных мероприятий ко Дню Победы. Фото: газета "Печорская правда"

«Отдать дань памяти победителям печеряне шли нескончаемым потоком, целыми семьями: дети, родители, бабушки и дедушки. Подходя к памятнику и возлагая цветы, многие утирали слезы. А потом лица людей светлели от улыбок, от осознания радости, которую принесла Победа! Победа над фашизмом, над злом и восстановление мира и добра», – пишет газета.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель Собрания депутатов округа Владимир Глотко, депутат областного собрания Виктор Остренко, военный комиссар Печорского района Александр Безручко, председатель совета ветеранов Печорского района Александр Безручко.

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