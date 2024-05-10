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Любовь Трифонова поздравила участника Великой Отечественной войны Анатолия Кудрявцева из Новоржевского муниципального округа

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова и начальник территориального отдела социальной защиты в Новоржевском округе Вячеслав Суворов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Кудрявцева в День Победы. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

​Любовь Трифонова поздравила участника Великой Отечественной войны Анатолия Кудрявцева из Новоржевского муниципального округа. Фото: газета «Земля Новоржевская»

На сегодняшний день Анатолий Кудрявцев – единственный участник Великой Отечественной войны в Новоржевском округе. В сентябре ветерану исполнится 100 лет.

Любовь Трифонова и Вячеслав Суворов вручили подарок ветерану от правительства Псковской области, поблагодарили за подвиг старшего поколения и за мирное небо над головой, пожелали ветерану оставаться в здравии как можно дольше, благополучия и любви родных и близких.

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