Любовь Трифонова поздравила участника Великой Отечественной войны Анатолия Кудрявцева из Новоржевского муниципального округа
Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова и начальник территориального отдела социальной защиты в Новоржевском округе Вячеслав Суворов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Кудрявцева в День Победы. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».
На сегодняшний день Анатолий Кудрявцев – единственный участник Великой Отечественной войны в Новоржевском округе. В сентябре ветерану исполнится 100 лет.
Любовь Трифонова и Вячеслав Суворов вручили подарок ветерану от правительства Псковской области, поблагодарили за подвиг старшего поколения и за мирное небо над головой, пожелали ветерану оставаться в здравии как можно дольше, благополучия и любви родных и близких.
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Любовь Трифонова поздравила участника Великой Отечественной войны Анатолия Кудрявцева из Новоржевского муниципального округа
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