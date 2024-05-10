Алёна Трунова поздравила участницу Великой Отечественной войны Антонину Лаврентьеву с Днём Победы
Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова от лица правительства Псковской области в День Победы поздравила участницу Великой Отечественной войны Антонину Лаврентьеву. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
«Антонина Васильевна тяжело вспоминает то непростое время. В наших силах сохранить эту память и нести ее сквозь года, передавая из поколения в поколение», – говорится в сообщении.
У Антонины Лаврентьевой была непростая судьба. Она рано потеряла отца и осталась с матерью и сестрой. Её сестра тоже трагически погибла в годы Великой Отечественной войны. Она попалась немцам вместе с другими партизанами во время очередного задания.
«Мне было 14 лет, в 13 лет я 7 классов закончила, это был 1941 год. Когда началась война, нас в школе собрали, 6 и 7 классы и сказали, мало ли что будет, война идет, может немцы в Псков придут…», – вспоминает женщина.
С 14 лет Антонина Лаврентьева была связной в партизанском отряде. В 1944 году она стала минером и продолжала бороться с немецко-фашистскими войсками.
Участники автопробега в честь Дня Победы поздравили жителя блокадного Ленинграда Тамару Прохорченко из Печор
Алёна Трунова поздравила участницу Великой Отечественной войны Антонину Лаврентьеву с Днём Победы
В Санкт-Петербурге специалисты подняли со дна Мойки рейсовый автобус, упавший с пассажирами в реку
Любовь Трифонова поздравила участника Великой Отечественной войны Анатолия Кудрявцева из Новоржевского муниципального округа