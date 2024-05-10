Патриотическое мероприятие для детей прошло в Печорах

23:18, 10 мая 2024, ПАИ

В Печорском муниципальном округе воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж» и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посетили Музей истории города Печоры. Дети познакомились с экспозициями музея периода Великой Отечественной войны, пишет газета «Печорская правда».

Воспитанники ВПК «Рубеж» рассказали о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. В колонне «Бессмертного полка» прошли к братскому захоронению, где возложили цветы.

Праздничное мероприятие завершилось просмотром в Доме культуры музыкальной композиции, посвящённой Дню Победы.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.