Участники автопробега в честь Дня Победы поздравили жительницу блокадного Ленинграда Тамару Прохорченко из Печор

23:29, 10 мая 2024, ПАИ

Участники автопробега в честь Дня Победы создали праздничное настроение и исполнили песни военных лет под окнами жительницы блокадного Ленинграда Тамары Прохорченко. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Тамару Прохорченко поздравили глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель муниципального Собрания Владимир Глотко и председатель Совета ветеранов Александр Демьяненко.

«Они пожелали участнице Великой Отечественной войны долгих лет жизни в добром здравии, счастья и благополучия! Передали поздравления и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Государственной Думы Александра Козловского. Несмотря на почтенный возраст, Тамара Павловна сохраняет бодрость духа и хорошее настроение, чем подаёт хороший пример всем нам!» – пишет газета.