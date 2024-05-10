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Участники автопробега в честь Дня Победы поздравили жительницу блокадного Ленинграда Тамару Прохорченко из Печор

Участники автопробега в честь Дня Победы создали праздничное настроение и исполнили песни военных лет под окнами жительницы блокадного Ленинграда Тамары Прохорченко. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Участники автопробега в честь Дня Победы поздравили жительницу блокадного Ленинграда Тамару Прохорченко. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Тамару Прохорченко поздравили глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель муниципального Собрания Владимир Глотко и председатель Совета ветеранов Александр Демьяненко.

«Они пожелали участнице Великой Отечественной войны долгих лет жизни в добром здравии, счастья и благополучия! Передали поздравления и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Государственной Думы Александра Козловского. Несмотря на почтенный возраст, Тамара Павловна сохраняет бодрость духа и хорошее настроение, чем подаёт хороший пример всем нам!» – пишет газета.

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