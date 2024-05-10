Безработные жители Дедовичей подозреваются в краже металлических изделий со скотного двора
Кражу металлоизделий в деревне Крутец Дедовичского района раскрыли сотрудники полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, подозреваемые похитили комплект деталей скребкового транспортёра со скотного двора. Ими оказались безработные жители посёлка Дедовичи 27 и 19 лет. Причинённый ущерб уточняется
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.
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