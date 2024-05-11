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Героев Великой Отечественной войны вспоминают в псковских колониях

В ИЦ-1 и СИЗО-1 вспоминают героев Великой Отечественной войны стихами, рисунками и тематическими беседами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Героев Великой Отечественной войны вспоминают в псковских колониях. Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Традиционный внеклассный урок «Разговоры о важном» в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 был посвящен важнейшим событиям в российской истории – Дню Победы и 80-летие со дня освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. В Великих Луках осужденные к принудительным работам прочитали стихи о войне, а дети сотрудников учреждения подготовили поделки.

В УКП СИЗО-1 Наталья учащиеся познакомились с основными событиями периода 1941-1945 годов, прослушали стихотворения, посвященные военной тематике, и интервью участника обороны Севастополя Александры Портной. Особое внимание было уделено информации об увековечивании памяти героев Великой Отечественной войны в названиях улиц и памятных мест города Пскова.

Отбывающие наказание в исправительном центре представили аудитории стихотворения, в том числе собственного сочинения, за что были отмечены благодарностями. Руководство ИЦ-1 подвело и результаты конкурса детских поделок и рисунков, посвященных Великой Отечественной войне. Каждый из юных участников в номинациях «Военная техника и оружие» и «Атрибуты вечной славы Героям!» получил сладкий приз и грамоту.

«Нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась та страшная война. Сегодня ветеранов становиться все меньше и меньше, но память о них должна всегда жить в наших сердцах – это то, чем мы можем отблагодарить их за Победу», – подчеркнула классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева.

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