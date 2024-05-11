Псковичам напомнили о правилах дорожного движения в зоне действия знака «Дикие животные»

23:45, 11 мая 2024, ПАИ

Водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в зоне действия знаков «Дикие животные», которые устанавливаются в местах, где наиболее вероятно появление лосей, косуль, кабанов и других лесных обитателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции подчеркнули, что только снижение скорости, особенно в тёмное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть последствий такого ДТП.

ДТП, связанные с наездами на диких животных, отмечены на территории Псковской области в этом году. Так, подобного рода ДТП произошли 4 мая на дороге Санкт-Петербург – Невель в Псковском районе и 6 мая в Великолукском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что необходимо внимательно следить за дорожными знаками. Чаще всего столкновения с теми же лосями происходят в местах их обитания – в лесистой местности и на пути к водопою. Если водитель увидел знак, предупреждающий о возможной встрече с сохатым, то необходимо быть более внимательными и обязательно сбросить скорость. Также необходимо учитывать, что эти животные могут пересекать дорогу в любое время года по самым разным причинам.

Максимально снижать скорость на дорогах нужно в тёмное время суток. Это важно делать не только там, где установлен знак «Дикие животные». Животное может неожиданно появиться в любом месте, даже в городе.

Если животное встретилось на пути автомобилиста, то нужно немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, таким образом предупредив других водителей. После этого дождаться, пока животное уйдёт в лес. Животному нельзя сигналить, так как это может его спровоцировать и тем самым вызвать неадекватную реакцию.

«Бывает, что лоси выходят на проезжую часть и стоят здесь. Тогда сверните на обочину, остановитесь и включите аварийку. И обязательно дайте знак огнями встречным машинам», – подчеркнули сотрудники полиции.

Часто животное появляется на дороге буквально за секунду до столкновения, так что даже если водитель едет со скоростью 60 километров в час, затормозить просто нереально. В этом случае необходимо постараться резко уйти от удара с животным.

«Лось является, пожалуй, самым опасным животным для водителя из-за его частых появлений на дорогах, а также огромных габаритов: взрослая особь достигает в среднем 500 килограммов, да ещё передвигается на длинных сильных ногах. При столкновении такая тяжёлая туша падает прямо на машину, разбивая лобовое стекло и сминая крышу. Кроме того, лось является стадным животным. И поэтому если вы увидели одного лося, то с высокой степенью вероятности где-то поблизости может появиться и другой представитель этих парнокопытных», – заметили в пресс-службе.

Если столкновения избежать не удалось, то необходимо сразу сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. После дорожные полицейские вызовут работников охотинспекции. Некоторые водители пытаются скрыться с места аварии и погружают погибшее животное в машину, чтобы избежать штрафа. Этого делать нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство. Кроме всего прочего, нужно учитывать, что на дорогах могут внезапно появиться и домашние животные.

«К сожалению, кроме гибели животных и механических повреждений транспортных средств в подобных авариях нередко получают серьёзные травмы сами автовладельцы и их пассажиры. Уважаемые водители, будьте максимально бдительными!» – заключили сотрудники полиции.