Проектная сессия лаборатории «Российско-Белорусский центр изучения Второй мировой войны» проходит в ПсковГУ
Работа проектной сессии Молодёжной сетевой научно-образовательной лаборатории «Российско-Белорусский центр изучения Второй мировой войны» началась в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Рабочая группа познакомится с архивными документами, прослушает образовательные лекции, посетит музеи, связанные с событиями Великой Отечественной войны на территории Псковской области, а также обсудит ключевые вопросы, связанные с сохранением памяти о жертвах немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
По итогам работы участники молодёжной сетевой научно-образовательной лаборатории подготовят типовые рекомендации по внедрению методических практик с использованием исторических и юридических материалов в программе академической мобильности.
Напомним, Российско-Белорусский центр комплексного изучения проблем региональной безопасности создан в ПсковГУ в рамках реализации стратегического проекта университета «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» программы «Приоритет-2030».
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