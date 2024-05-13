Проектная сессия лаборатории «Российско-Белорусский центр изучения Второй мировой войны» проходит в ПсковГУ

10:46, 13 мая 2024, ПАИ

Работа проектной сессии Молодёжной сетевой научно-образовательной лаборатории «Российско-Белорусский центр изучения Второй мировой войны» началась в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Рабочая группа познакомится с архивными документами, прослушает образовательные лекции, посетит музеи, связанные с событиями Великой Отечественной войны на территории Псковской области, а также обсудит ключевые вопросы, связанные с сохранением памяти о жертвах немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

По итогам работы участники молодёжной сетевой научно-образовательной лаборатории подготовят типовые рекомендации по внедрению методических практик с использованием исторических и юридических материалов в программе академической мобильности.

Напомним, Российско-Белорусский центр комплексного изучения проблем региональной безопасности создан в ПсковГУ в рамках реализации стратегического проекта университета «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» программы «Приоритет-2030».