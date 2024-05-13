Первенство области по баскетболу стартовало в Пскове
Первенство Псковской области по баскетболу среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения стартовало в зале спортшколы «Барс» сегодня, 13 мая, и продлится до 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.
За награды первенства среди юношей борются баскетболисты из Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Дно, Невеля и Гдова.
В первенстве среди девушек играют команды из Пскова, Локни, Острова, Невеля и Куньи.
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