Первенство области по баскетболу стартовало в Пскове

11:11, 13 мая 2024, ПАИ

Первенство Псковской области по баскетболу среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения стартовало в зале спортшколы «Барс» сегодня, 13 мая, и продлится до 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

За награды первенства среди юношей борются баскетболисты из Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Дно, Невеля и Гдова.

В первенстве среди девушек играют команды из Пскова, Локни, Острова, Невеля и Куньи.

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